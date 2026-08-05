«Никчемные разговоры»: Собянин осадил сторонников военной экономики

Призывы к тотальной мобилизации экономики и переводу ее исключительно на нужды СВО являются не просто ошибочными, а разрушительными для страны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала «Россия 24».
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