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Трамп назвал «ошибкой» удар России по центру Сум

Трамп назвал «ошибкой» удар России по центру Сум

Президент США Дональд Трамп прокомментировал российский удар по центру Сум, который был нанесен накануне.

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