Константинов рассказал о попытках USAID внедриться в парламент Крыма

Структуры Агентства США по международному развитию (USAID) предпринимали попытки внедриться в парламент Крыма до воссоединения Республики с Россией, под видом информационного центра, Об этом рассказал 7 февраля глава крымского парламента Владимир Константинов.
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