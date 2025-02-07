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Константинов рассказал о попытках USAID внедриться в парламент Крыма

Структуры Агентства США по международному развитию (USAID) предпринимали попытки внедриться в парламент Крыма до воссоединения Республики с Россией, под видом информационного центра, Об этом рассказал 7 февраля глава крымского парламента Владимир Константинов.

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