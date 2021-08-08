Полицейский погиб в результате стрельбы в Чикаго

В американском городе Чикаго в субботу вечером, 7 августа, была открыта стрельба. Согласно последней информации местных журналистов, в результате случившегося погиб один сотрудник полиции.
Популярные статьи
- Познер заявил, что Россия заслужила наказание за возможное применение допинга
- Александр Новиков: Почему живущие в России бизнесмены и журналисты-азербайджанцы не отреагировали на то, что нас назвали свиньями?
- ОКР намерен добиваться детального разбора ситуации с судейством в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио
Свежие комментарии