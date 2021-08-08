Аргументы недели

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  • aleks virt
    Ну как Вам сказать, почтеннейший Леонид ... Я русский, родился и живу в России. Понятно, что у меня, как у большинств...СК предъявил Нава...
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    Странные вы ребятки... Полагаю, надо стремиться наводить порядок у себя на Родине, а не трусливо бежать туда, где сыт...СК предъявил Нава...
  • Mark Все равно Маркс
    Или какой-то вброс???Оперштаб сообщил ...

Полицейский погиб в результате стрельбы в Чикаго

Полицейский погиб в результате стрельбы в Чикаго

В американском городе Чикаго в субботу вечером, 7 августа, была открыта стрельба. Согласно последней информации местных журналистов, в результате случившегося погиб один сотрудник полиции.

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