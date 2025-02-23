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Царьград

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Башкирия: движение на четырех участках трасс приостановлено из-за погодных условий

Башкирия: движение на четырех участках трасс приостановлено из-за погодных условий

В Башкирии временно приостановлено движение всех видов транспорта на четырех участках автодорог. Ограничения коснулись направлений Верхний Сарабиль — Кувандык, Акъяр — Большеабишево, Янтышево — Галиахметово и Магнитогорск — Ира.

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