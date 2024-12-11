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Путин задумался о возвращении оценок за поведение

Путин задумался о возвращении оценок за поведение

Президент даже не знал, что такие оценки отсутствуют Президент России Владимир Путин предложил обсудить вопрос возвращения оценок за поведение для школьников.

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Комментарии
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Сергей Храмов
Прежде чем начинать с оценок по поведению надо разделить школы для ребят и девочек и многие конфликты в школах прекратятся с выяснениями кто кому нравится и кого будут толпой бить...  У ребят мужские уроки и предметы кроме общего обучения. Удевочек женские уроки уроки для будущих матерей у которых родятся дети. О том выращивают в школах каких то гемофродитов усредненных между мальчиками и девочками универсальных и обижают на то что из них вышло после школы....  РВСН.
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15 час.
СХ
Сергей Храмов
Раньше в Советское время мы пацаны после учебы в школе на уроке труда ремонтировали парты, изготавливали табуретки, собирали пассатижи, ножницы, изготавливали из подручных средств проволоки и жести электродвигатели для показа их демострации работы на уроке школьникам. девченки  осваивали ремонт, шитьё одежды, вязание на спицах и кручком
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Анфиса Иванова
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