Президент даже не знал, что такие оценки отсутствуют Президент России Владимир Путин предложил обсудить вопрос возвращения оценок за поведение для школьников.
Путин задумался о возвращении оценок за поведение
Комментарии
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Сергей Храмов
Прежде чем начинать с оценок по поведению надо разделить школы для ребят и девочек и многие конфликты в школах прекратятся с выяснениями кто кому нравится и кого будут толпой бить... У ребят мужские уроки и предметы кроме общего обучения. Удевочек женские уроки уроки для будущих матерей у которых родятся дети. О том выращивают в школах каких то гемофродитов усредненных между мальчиками и девочками универсальных и обижают на то что из них вышло после школы.... РВСН.
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15 час.
СХ
Сергей Храмов
Раньше в Советское время мы пацаны после учебы в школе на уроке труда ремонтировали парты, изготавливали табуретки, собирали пассатижи, ножницы, изготавливали из подручных средств проволоки и жести электродвигатели для показа их демострации работы на уроке школьникам. девченки осваивали ремонт, шитьё одежды, вязание на спицах и кручком
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15 час.
Анфиса Иванова
Ну надо же, - оказывается, тут ещё ДУМАТЬ надо...
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5 час.
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