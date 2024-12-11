Путин задумался о возвращении оценок за поведение

Сергей Храмов

Прежде чем начинать с оценок по поведению надо разделить школы для ребят и девочек и многие конфликты в школах прекратятся с выяснениями кто кому нравится и кого будут толпой бить... У ребят мужские уроки и предметы кроме общего обучения. Удевочек женские уроки уроки для будущих матерей у которых родятся дети. О том выращивают в школах каких то гемофродитов усредненных между мальчиками и девочками универсальных и обижают на то что из них вышло после школы.... РВСН.