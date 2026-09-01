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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гаджи Гаджиев: «Налог на иностранных тренеров – не запрет, а фильтр. Иностранец везет с собой свиту, создает колонию. А российские тренеры смотрят футбол по телевизору»

Почетный президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев поделился мыслями о налоге на иностранных тренеров в РПЛ.

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