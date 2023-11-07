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Потребитель может проверить на подлинность ряд товаров- специалист Роспотребнадзора

Потребитель может проверить на подлинность ряд товаров- специалист Роспотребнадзора

В России есть виды товаров, которые должны иметь обязательную маркировку и потребитель легко может проверить такие товары и продукцию на подлинность по  специальному штрих-коду через программу мобильного приложения.

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