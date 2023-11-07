Потребитель может проверить на подлинность ряд товаров- специалист Роспотребнадзора

В России есть виды товаров, которые должны иметь обязательную маркировку и потребитель легко может проверить такие товары и продукцию на подлинность по специальному штрих-коду через программу мобильного приложения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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