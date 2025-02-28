Бывший начальник управления связи МЧС обвиняется во взяточничестве

В Забайкалье завершено расследование и направлено в суд уголовное дело о взяточничестве, фигурантами которого стали бывший высокопоставленный сотрудник регионального МЧС и двое жителей Хабаровского края, сообщили ZAB.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии