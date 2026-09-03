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МОСИНФОРМ

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«Активные граждане» выберут новые варианты оформления карты москвича

«Активные граждане» выберут новые варианты оформления карты москвича

Пользователям проекта «Активный гражданин» предложили определить новое оформление карты москвича. В рамках открывшегося голосования горожане выберут шесть дизайнов из 24 представленных вариантов.

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