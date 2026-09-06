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FiNE NEWS

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В Волгоградской области объявлен режим опасности из-за угрозы БПЛА в ночь на 7 сентября

В ночь на 7 сентября в Волгоградской области официально введён режим опасности, связанный с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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