Дэвид Кэмерон заранее объявил о победе НАТО над Россией. Дэвид сильно поторопился… Он всегда торопится

Андрей Равдин

Не дождётесь, предатели! Автор правильно описал не столь отдалённое будущее. В том числе и будущее вашей любимой Болгарии. Ну, что поделаешь, если у вас такая натура предательская? Кстати, Красная площадь женского рода, если ты понял, о чём я.