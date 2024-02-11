Театр абсурда
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Театр абсурда

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Дэвид Кэмерон заранее объявил о победе НАТО над Россией. Дэвид сильно поторопился… Он всегда торопится

Дэвид Кэмерон заранее объявил о победе НАТО над Россией. Дэвид сильно поторопился… Он всегда торопится

Дэвид известен своим подвигом, вполне сравнимым с подвигом У. Черчилля. Пройдут сотни лет и потомки нынешних англичан , скитающиеся в развалинах Лондона и прочих Стоунхеджей будут у костров слушать саги -рэпы своих скальдов.

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Комментарии
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TG
Tamara Goncharuk
Дебил!
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12 час.
Андрей Равдин
Не дождётесь, предатели! Автор правильно описал не столь отдалённое будущее. В том числе и будущее вашей любимой Болгарии. Ну, что поделаешь, если у вас такая натура предательская? Кстати, Красная площадь женского рода, если ты понял, о чём я.
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11 час.
Maxim Yushkin
17 июля 1944 года уже был. 😉
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3 час.

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