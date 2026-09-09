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ИА Регнум

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Нетаньяху поднялся на вершину горы Хермон и пообещал разгромить Иран

Израиль намерен своей страны «разгромить» Иран и назвал смену власти в Тегеране приоритетной задачей.

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