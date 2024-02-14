ВС России одновременно ударили по ВСУ на двух участках: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 14 февраля 2024 года Юлия СоколоваПосле взятия Марьинки российские силы наступают дальше на запад и юго-запад.
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