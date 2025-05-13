Заявка на участие в конкурсе проектов благоустройства обойдётся Тамбову в 2 млн рублей

Индивидуальный предприниматель из Севастополя Илья Комаровский подготовит для Тамбова конкурсную заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения».
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