Журналист назвал Белгородскую область местом "кошмарного разгула" украинских БПЛА

ВСУ наносят удары без разбора по машинам скорой помощи, не давая раненым шанса спастись.Белгородская область постоянно подвергается атакам украинских дронов.
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