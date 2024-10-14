“НОВАТЭК” в 3 квартале увеличил добычу углеводородов на 5,5%

“НОВАТЭК” в 3 квартале 2024 года увеличил добычу углеводородов на 8,5 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), или на 5,5% - до 163,4 млн бнэ, в том числе 20,57 млрд кубометров природного газа и 3,4 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть), следует из отчета о предварительных производственных показателях компании.