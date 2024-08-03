Россия и США возвращаются к джентльменским соглашениям

России и США удалось предотвратить неуправляемую эскалацию в отношениях. По крайней мере, такой вывод можно сделать из комментария МИД РФ относительно телефонного разговора между главой Минобороны Андреем Белоусовым и его коллегой из Пентагона Ллойдом Остином.