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Спички - не игрушка

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Россия и США возвращаются к джентльменским соглашениям

Россия и США возвращаются к джентльменским соглашениям

России и США удалось предотвратить неуправляемую эскалацию в отношениях. По крайней мере, такой вывод можно сделать из комментария МИД РФ относительно телефонного разговора между главой Минобороны Андреем Белоусовым и его коллегой из Пентагона Ллойдом Остином.

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