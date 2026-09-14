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Эксперт Масалович призвал не принимать звонки с незнакомых номеров

Эксперт Масалович призвал не принимать звонки с незнакомых номеров

Лучший способ защититься от телефонных мошенников — не брать трубку при звонках с незнакомых номеров.

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