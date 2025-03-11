Хоккеист Овечкин собирается вернуться в московское «Динамо»

Спортсмен не подпишет новый контракт с «Вашингтоном» Трехкратный обладатель титула чемпиона мира Александр Овечкин не намерен продолжать карьеру в Соединенных Штатах и собирается вернуться в московское «Динамо».
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