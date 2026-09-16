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Царьград

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Елена Гуськова сообщила о таблетках, получаемых Младичем в тюрьме

Елена Гуськова сообщила о таблетках, получаемых Младичем в тюрьме

Елена Гуськова раскрыла факты о лечении Ратко Младича в Гаагском трибунале. По словам эксперта, перед смертью ему давали много таблеток неизвестного состава.

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