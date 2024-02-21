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Биолог Лялина: некачественный хлеб обычно имеет неестественный цвет

Биолог Лялина: некачественный хлеб обычно имеет неестественный цвет

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина поделилась с «Известиями» методами определения качественного хлеба от некачественного в магазине.

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