Мотоблогерша не поедет во Вьетнам. Никогда

Российскую мотоблогершу Юлию Никитину навсегда депортировали из Вьетнама и оштрафовали на 30 млн донгов — почти 100к рублей — из-за откровенных опасных снимков на мотоцикле.
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