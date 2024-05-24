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Закон, порядок, государство

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Операторы ударных ФПВ-дронов 70 мсп группировки войск Днепр показали поражение огневых точек ВСУ севернее Работино в Запорожской области

Операторы ударных ФПВ-дронов 70 мсп группировки войск Днепр показали поражение огневых точек ВСУ севернее Работино в Запорожской области

Боевая работа российских операторов ФПВ-дронов проводится с целью продвижения штурмовых групп, которые уже закрепились на огневых позициях в районе Работино и могут продвигаться вперед.

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