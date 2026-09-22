Цифровой рубль свяжут с банкоматами: наличные можно будет снять напрямую со счёта

Масштабный запуск проекта начался 1 сентября 2026 года Банк России планирует в будущем разрешить россиянам снимать наличные непосредственно со счета цифрового рубля через банкоматы.
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