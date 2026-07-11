Фриман: Украина еще несколько лет не сможет производить ракеты для Patriot

Украине потребуются несколько лет, чтобы собрать собственные зенитно-ракетные комплексы Patriot. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.
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