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Газета.ру

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Фриман: Украина еще несколько лет не сможет производить ракеты для Patriot

Фриман: Украина еще несколько лет не сможет производить ракеты для Patriot

Украине потребуются несколько лет, чтобы собрать собственные зенитно-ракетные комплексы Patriot. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.

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