19-летний юноша лишил родителей наследства в 226 миллионов рублей

В Китае 19-летний миллионер лишил родителей наследства. Об этом сообщает Mothership. Юноша из Шанхая по фамилии Ли владеет квартирой и денежными средствами на общую сумму около 20 миллионов юаней (225,8 миллиона рублей).
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