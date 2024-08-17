Обманутая мошенниками Лариса Долина нашла выход из положения

Певица Лариса Долина резко подняла цены на свои выступления на корпоративах. Пока россияне сочувствуют Ларисе Долиной, ставшей жертвой мошенников и потерявшей 200 миллионов рублей вместе с жильем в столице, певица решила найти способ преодолеть эту ситуацию и компенсировать убытки.