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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Число наземных БК в Мадриде сократилось на 60% за 5 лет. В Москве в 4 раза больше ППС

В Мадриде значительно сократилось число наземных букмекерских компаний. В правительстве города сообщили, что с 2019 года по настоящее время количество ППС в Мадриде сократилось на 60% - со 160 пунктов до 64.

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