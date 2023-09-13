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"Хук с правой и в накаут": хардкор-драка посреди дороги во Владивостоке ночью

"Хук с правой и в накаут": хардкор-драка посреди дороги во Владивостоке ночью

Дорожные войны на Второй речке ночью наблюдали жители Владивостока. Пассажир подрался с таксистом посреди проезжей части, сообщает тг-канал vladivostok001 (18+), опубликовав видео с места инцидента.

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