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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Старые долги за ЖКУ могут исчезнуть из платежек после решения Верховного суда

Старые долги за ЖКУ могут исчезнуть из платежек после решения Верховного суда

Поводом для разбирательства стала жалоба жителя Санкт-Петербурга на региональный фонд капитального ремонта Верховный суд России подтвердил, что управляющие организации и региональные операторы не вправе включать в платежные документы задолженность за жилищно-коммунальные услуги, если она образовалась за пределами трехлетнего срока исковой давности.

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