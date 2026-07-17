Старые долги за ЖКУ могут исчезнуть из платежек после решения Верховного суда

Поводом для разбирательства стала жалоба жителя Санкт-Петербурга на региональный фонд капитального ремонта Верховный суд России подтвердил, что управляющие организации и региональные операторы не вправе включать в платежные документы задолженность за жилищно-коммунальные услуги, если она образовалась за пределами трехлетнего срока исковой давности.