Ученые спрогнозировали рост продолжительности жизни в России

Ученые прогнозируют, что к 2050 году ожидаемая продолжительность жизни в мире вырастет на 4,6 года. В России этот показатель у женщин увеличится с 77 лет (2022 год) до 82 лет, а у мужчин — с 68 до 75 лет.
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