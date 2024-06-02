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Ученые спрогнозировали рост продолжительности жизни в России

Ученые спрогнозировали рост продолжительности жизни в России

Ученые прогнозируют, что к 2050 году ожидаемая продолжительность жизни в мире вырастет на 4,6 года. В России этот показатель у женщин увеличится с 77 лет (2022 год) до 82 лет, а у мужчин — с 68 до 75 лет.

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