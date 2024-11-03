В Сербии объявлен трехдневный траур после трагедии в Нови-Саде

В сербском городе Нови-Сад начался трехдневный траур. Президент Александр Вучич призвал прокуратуру и правительство начать разбирательство и сурово наказать виновных в обрушении фасада железнодорожного вокзала в городе.
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