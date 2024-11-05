Ретропонедельник №174 Советский DIY

﻿﻿Несколько экспонатов сложены вместе и объединены в одно - это советские самоделки. Вообще самоделки сильно различаются, в зависимости от мастерства исполнителя и наличия производства, это как качественные изделия, «сделанные в заводских условиях знакомыми токарями», так и изделия ремесленного гаражного творчества.