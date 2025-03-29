«Рука поломана, ребята!»: чемпион мира Ванян, присоединивший Краснодар к Армении, после жесткого задержания ФСБ уже просится на СВО

Интересная жизнь с Vera Star История с выходцем из Армении, который, разгоряченный горячительными напитками, присоединил Краснодар к Армении и послал по известному адресу продолжателей дела Феликса Эдмундовича, получила свое закономерное продолжение.
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