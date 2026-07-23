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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» покупает хавбека «Страсбура» и Аргентины Барко. Все документы подписаны (Фабрицио Романо)

« Челси » окончательно согласовал трансфер хавбека « Страсбура » Валентина Барко . Все документы подписаны, и вскоре «синие» объявят о переходе 22-летнего игрока сборной Аргентины , сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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