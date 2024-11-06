Приметы: чем опасен хлеб 7 ноября

7 ноября получило название в народном календаре Дедовские плачи. Так как издавна ассоциировалось у наших предков с трагедией Куликовской битвы, унесшей жизни отцов, мужей, сыновей и братьев практически в каждой семье.
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