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Honda разрабатывает свою систему встроенной в дорогу беспроводной зарядки

Honda разрабатывает свою систему встроенной в дорогу беспроводной зарядки

Компания Honda Motor объявила о разработке технологии беспроводной зарядки электромобилей — в том числе грузовиков — непосредственно во время движения.

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