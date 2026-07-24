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Царьград

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Выставку «Полный Сюр!» в Самаре закрыли из-за пожарных норм

Выставку «Полный Сюр!» в Самаре закрыли из-за пожарных норм

Выставка современного искусства «Полный Сюр!», проходившая в галерее «Виктория», завершила свою работу досрочно.

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