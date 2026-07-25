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Регионы России

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Бубнов назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в РПЛ сезона-2026/2027

Бубнов назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в РПЛ сезона-2026/2027

Футбольный эксперт Александр Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу» обозначил московский «Спартак» как главного конкурента петербургского «Зенита» в борьбе за чемпионство в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге (РПЛ) сезона 2026/2027.

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