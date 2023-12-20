В Новосибирске две муниципальные бани отремонтируют за 5,7 млн рублей

Ремонт планируют провести в банях Калининского и Первомайского районов.В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта двух муниципальных бань на территории Калининского и Первомайского районов: за это готовы заплатить 5,7 млн рублей.
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