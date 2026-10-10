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Газета.ру

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Собянин сообщил об уничтожении десяти беспилотников, летевших на Москву

Собянин сообщил об уничтожении десяти беспилотников, летевших на Москву

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила десять беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву.

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