Москалькова рассказала об обмене почтой для военнопленных России и Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в пятницу, 22 декабря, сообщила о первом взаимном гуманитарном обмене передачами и письмами родственников украинских и российских военнопленных.
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