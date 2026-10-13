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Бизнес журнал. Урал

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Свердловское Заксобрание утвердило новый руководящий состав

Свердловское Заксобрание утвердило новый руководящий состав

Семь заместителей председателя Заксобрания Свердловской области — шесть представителей «Единой России» и один депутат от КПРФ.

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