TASS/AP/Denes Erdos Профессор Хельскинского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен напомнил лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому о том, что у него, как и у коллективного Запада, "вышло время".
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