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Часики тикают: профессор Малинен напомнил Зеленскому о времени

Часики тикают: профессор Малинен напомнил Зеленскому о времени

TASS/AP/Denes Erdos Профессор Хельскинского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен напомнил лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому о том, что у него, как и у коллективного Запада, "вышло время".

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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