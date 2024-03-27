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Пятый канал

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Дуэль украинского и российского дронов под Артемовском попала на видео

Дуэль украинского и российского дронов под Артемовском попала на видео

Настоящая дуэль дронов развернулась в небе на артемовском направлении. С одной стороны — ударный украинский беспилотник типа «Баба Яга» с мощными винтами и возможностью нести до 60 килограммов взрывчатки.

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