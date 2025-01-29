Завтра начнутся продажи старших видеокарт Nvidia нового поколения на архитектуре Blackwell. Обзоры флагманской GeForce RTX 5090 вышли в минувший четверг, а сегодня профильная пресса опубликовала результаты тестирования второй по старшинству видеокарты новой серии — GeForce RTX 5080.