Цена российской нефти упала ниже $50 за баррель

Стоимость российской нефти марки Urals опустилась ниже $50 за баррель. Такое значительное падение цены зарегистрировано впервые с 12 июня 2023 года, в четверг, 10 апреля, ТАСС со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus.
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