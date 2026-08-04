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Мировое обозрение

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В Европе предупредили Зеленского об опасных последствиях эскалации

В Европе предупредили Зеленского об опасных последствиях эскалации

Есть темы, о которых европейские политики предпочитают молчать. Очень громко молчат. Пока Зеленский атакует российские НПЗ, в Брюсселе и Берлине делают вид, что это не имеет отношения к их климатической повестке.

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