В Европе предупредили Зеленского об опасных последствиях эскалации

Есть темы, о которых европейские политики предпочитают молчать. Очень громко молчат. Пока Зеленский атакует российские НПЗ, в Брюсселе и Берлине делают вид, что это не имеет отношения к их климатической повестке.
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