Шведская марка Volvo отключила россиян от своих онлайн-сервисов

Информация об этом появилась на сайте клуба владельцев автомобилей Volvo: там пишут, что дилерская программа VIDA и мобильный сервис Volvo On Call (приложение Volvo Cars) перестали работать еще 25 сентября.
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